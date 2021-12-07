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Самолет-памятник МИГ-23 установят возле школы №21 в Иркутске

Самолет-памятник МИГ-23 установят возле школы №21 в Иркутске

На территории иркутской школы №21 имени Юрия Гагарина установят самолет-памятник МИГ-23. Планер перевезут с площадки бывшего военного городка, где сейчас идет строительство Суворовского училища, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Транспортировать технику будут на трале в ночь с 11-го на 12 декабря. Из-за чего с 23:30 до 2:00 в Иркутске ограничат движение по улице Советской. Дорогу перекроют от дома №176в до улицы Аэрофлотской, а также по улице Аэрофлотской до дома №120. На это время участок будет отключен от троллейбусной контактной сети. Перевозка памятника воздушной авиации пройдет под контролем сотрудников ГИБДД.

Георгий Комаров, заммэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска:
–  Мы приняли решение перевезли памятник на территорию школы. Его установят рядом со стадионом. И надеюсь, он станет достойным символом нашей «космической школы» и вклада иркутян в развитие космоса. 

По словам Георгия Комарова, в 2020 году планер самолета МИГ-23 вошел в реестр муниципального имущества Иркутска с назначением «памятник». Кроме того, в честь 80-летия округа и 90-летнего юбилея ИВВАИУ проведена реставрация самолета МИГ-29, расположенного на первом КПП бывшего военного городка. Этот самолет останется на прежнем месте.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске реставрируют самолет МиГ-29 у бывшего городка ИВВАИУ

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По материалам: irk

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