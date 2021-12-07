Сати Казанова поделилась своими страхами

Певица Сати Казанова готова на все ради своего мужа. 39-летняя артистка прошла долгий путь к самопознанию. Из солистки поп-группы, поющей легкомысленные композиции, она превратилась в артистку, чьи песни пронизаны этническими мотивами. Звезда давно увлечена йогой, считая, что это учение полностью изменило ее жизнь. «Йога повлияла на все аспекты моей жизни. Это не просто потягушки на коврике, а глубочайшая и удивительно красивая философия. На мое творчество йога повлияла таким образом, что я полностью переключилась на этническо-мантрическую музыку. Вернее, суть составляют мантры, а оформление мы с моими музыкантами ведем в сторону современной электронной музыки с элементами этно. Само название SATI ETHNICA тоже дает подсказку», — поделилась певица. При этом звезда продолжает ежедневно работать над собой. Так, Сати призналась, что у нее все еще очень много глубинных страхов, которые необходимо преодолевать. «На сегодняшний день мой самый главный страх — это страх отверженности, одиночества. Я не боюсь смерти, змей, пауков. Вообще тема страха меня очень увлекает. Я люблю его преодолевать, хоть и очень страшно каждый раз», — подчеркнула звезда.Сати Казанова Супруг Сати поддерживает ее в духовных поисках. Певица уже больше четырех лет замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Конечно, у влюбленных возникают противоречия из-за разности культур, но они стараются с ними справляться. «Мой муж обожает пасту и пиццу, а я их не люблю и не могу есть. Не переношу глютен. Но ради любви к мужу я намерена научиться готовить пасту и пиццу вкусно. Мне кажется, когда любишь человека, важно делать то, что он любит. Муж также является учеником моего Мастера. Для нас это очень важное единение, ведь когда двое смотрят только лишь друг на друга, такой союз обречен. А когда смотрят в одну сторону, на объект высокого порядка, тогда их союз может быть крепким и принести много радости не только им самим, но и окружающим», — уверена Казанова. В интервью для «Аргументов и фактов» артистка призналась, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливой. Да, ее творчество изменилось и стало не таким массовым, как раньше, но у Сати все еще есть огромная армия фанатов.