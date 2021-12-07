Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сати Казанова поделилась своими страхами

Сати Казанова поделилась своими страхами
Певица Сати Казанова готова на все ради своего мужа. 39-летняя артистка прошла долгий путь к самопознанию. Из солистки поп-группы, поющей легкомысленные композиции, она превратилась в артистку, чьи песни пронизаны этническими мотивами. Звезда давно увлечена йогой, считая, что это учение полностью изменило ее жизнь. «Йога повлияла на все аспекты моей жизни. Это не просто потягушки на коврике, а глубочайшая и удивительно красивая философия. На мое творчество йога повлияла таким образом, что я полностью переключилась на этническо-мантрическую музыку. Вернее, суть составляют мантры, а оформление мы с моими музыкантами ведем в сторону современной электронной музыки с элементами этно. Само название SATI ETHNICA тоже дает подсказку», — поделилась певица. При этом звезда продолжает ежедневно работать над собой. Так, Сати призналась, что у нее все еще очень много глубинных страхов, которые необходимо преодолевать. «На сегодняшний день мой самый главный страх — это страх отверженности, одиночества. Я не боюсь смерти, змей, пауков. Вообще тема страха меня очень увлекает. Я люблю его преодолевать, хоть и очень страшно каждый раз», — подчеркнула звезда.
Сати Казанова Супруг Сати поддерживает ее в духовных поисках. Певица уже больше четырех лет замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Конечно, у влюбленных возникают противоречия из-за разности культур, но они стараются с ними справляться. «Мой муж обожает пасту и пиццу, а я их не люблю и не могу есть. Не переношу глютен. Но ради любви к мужу я намерена научиться готовить пасту и пиццу вкусно. Мне кажется, когда любишь человека, важно делать то, что он любит. Муж также является учеником моего Мастера. Для нас это очень важное единение, ведь когда двое смотрят только лишь друг на друга, такой союз обречен. А когда смотрят в одну сторону, на объект высокого порядка, тогда их союз может быть крепким и принести много радости не только им самим, но и окружающим», — уверена Казанова. В интервью для «Аргументов и фактов» артистка призналась, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливой. Да, ее творчество изменилось и стало не таким массовым, как раньше, но у Сати все еще есть огромная армия фанатов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга Ethereum
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых максимумов
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной энергии в Сальвадоре
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы компенсации вкладов
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска цифровых активов к концу года
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Сати Казанова рассказала о своей первой влюбленности
Сати Казанова вышла замуж
Певица Сати Казанова рассказала, про «горе от ума» и жизнь по сердцу?
Сати Казанова рассказала о своем разочаровании в шоу-бизнесе