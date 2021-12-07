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Шелеховчанин перевел лжеброкерам три миллиона рублей

Шелеховчанин перевел лжеброкерам три миллиона рублей

В Шелехове в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его обманули мошенники. Рекламу о выгодных инвестициях он увидел в интернете. «Кликнув» на рекламное окно, он попал в поле зрения «брокеров», которые тут же перезвонили потенциальной жертве и предложили очень выгодные условия обогащения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам потерпевшего, он нигде не оставлял свой номер телефона и другие данные, и не предполагает, как они могли оказаться у мошенников. Позвонившая девушка с редким именем Руслана предложила шелеховчанину загрузить специальное приложение на планшет, приготовить деньги и ждать, когда на связь выйдет «аналитик», который научит клиента быстро и эффективно умножать сбережения. Но перед этим мужчина должен перевести на указанный счет 70000 рублей.

«Финансовый аналитик» порекомендовал мужчине открыть счет в долларах и прислал договор об инвестировании. По условиям документа, через месяц шелеховчанин должен был получить назад вложенный миллион рублей плюс 80% прибыли. Для внесения 15 тысяч долларов инвестору пришлось лично идти в банк и оформить кредит.

Через неделю позвонившая мошенница посоветовала увеличить ставку и внести еще 300000 рублей. Позже, чтобы накопления не сгорели, с доверчивого вкладчика потребовали еще миллион. Деньги он снова взял в кредит. После этого мошенники сказали, что финансовое учреждение приостановило платеж, и необходимо срочно перевести 500000 рублей. Затем операцию пришлось повторить, заняв деньги у родственников - банки отказали в кредитах.

Елена Высоцкая, начальник СО ОМВД России по Шелеховскому району:
—Мечтая увеличить будущую пенсию, шестидесятилетний шелеховчанин перевел мошенникам почти три миллиона рублей, не посоветовавшись с близкими, не пытаясь узнать больше об инвесторах. Перед тем, как брать кредиты в банках с целью инвестирования и получения сверхприбыли, надо пройти начальный курс финансовой грамотности.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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