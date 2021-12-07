Школьники Камчатского края встретились с главой региона

Глава Камчатского края Владимир Солодов и министр образования региона Александра Короткова встретились с учащимися выпускных классов школы № 33 в Петропавловске-Камчатском. Они рассказали о перспективах образовательных траекторий для учащихся и о трудоустройстве, а школьники представили предложения, которые в дальнейшем могут быть интегрированы в программы развития края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Ребята задавали вопросы, касающиеся востребованных направлений подготовки, целевого обучения и перспектив развития Камчатского края.

В ходе встречи глава региона заверил ребят в том, что в крае есть все возможности для карьерного роста молодых специалистов.

«Мне очень хочется, чтобы яркие и талантливые школьники нашего региона понимали, как мы видим развитие Камчатского края, и поделились своим мнением об этом, которое мы обязательно будем учитывать. Хочу сказать, что вне зависимости от выбранной специальности и места обучения вы можете быть уверены в том, что на Камчатке вы всегда будете востребованы и сможете реализовать себя», – сказал Владимир Солодов.

Он предложил ребятам высказывать свои идеи и инициативы, касающиеся развития региона, и напомнил, что Правительство края будет содействовать реализации самых интересных проектов/