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Школьники Камчатского края встретились с главой региона

Школьники Камчатского края встретились с главой региона

Глава Камчатского края Владимир Солодов и министр образования региона Александра Короткова встретились с учащимися выпускных классов школы № 33 в Петропавловске-Камчатском. Они рассказали о перспективах образовательных траекторий для учащихся и о трудоустройстве, а школьники представили предложения, которые в дальнейшем могут быть интегрированы в программы развития края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Ребята задавали вопросы, касающиеся востребованных направлений подготовки, целевого обучения и перспектив развития Камчатского края.

В ходе встречи глава региона заверил ребят в том, что в крае есть все возможности для карьерного роста молодых специалистов.

«Мне очень хочется, чтобы яркие и талантливые школьники нашего региона понимали, как мы видим развитие Камчатского края, и поделились своим мнением об этом, которое мы обязательно будем учитывать. Хочу сказать, что вне зависимости от выбранной специальности и места обучения вы можете быть уверены в том, что на Камчатке вы всегда будете востребованы и сможете реализовать себя», – сказал Владимир Солодов.

Он предложил ребятам высказывать свои идеи и инициативы, касающиеся развития региона, и напомнил, что Правительство края будет содействовать реализации самых интересных проектов/ 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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