Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза





Сегодня на приставках Xbox состоялся релиз игры Serious Sam 4. Сразу после выхода проект добавили в подписку Xbox Game Pass, что стало неожиданность, так как его выход не был запланирован на консолях Xbox на эту неделю, а саму игру не объявляли в качестве одного из проектов для Game Pass.

Отметим, что на данный момент в Microsoft Store есть версия Serious Sam 4 в Game Pass только для Xbox Series X | S и версия для PC. Обладатели этих игровых платформ могут уже сейчас загрузить новый шутер Croteam к себе на устройства.

Serious Sam 4

Человечество находится в осаде, орды Ментала распространяются по всему миру, уничтожая остатки сломленной и разбитой цивилизации. Последнее препятствие на пути захватчиков — Армия Обороны Земли, возглавляемая Сэмом Стоуном по прозвищу Крутой Сэм и его вооруженным до зубов отрядом солдат.

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Напомним, что релиз игры Serious Sam 4 состоялся в сентябре 2020 года. Игра получила неплохие оценки, на данный момент ее рейтинг на Opencritic на уровне в 70 баллов из 100, на основании 79 рецензий.

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