Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза

Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза


Сегодня на приставках Xbox состоялся релиз игры Serious Sam 4. Сразу после выхода проект добавили в подписку Xbox Game Pass, что стало неожиданность, так как его выход не был запланирован на консолях Xbox на эту неделю, а саму игру не объявляли в качестве одного из проектов для Game Pass.

Отметим, что на данный момент в Microsoft Store есть версия Serious Sam 4 в Game Pass только для Xbox Series X | S и версия для PC. Обладатели этих игровых платформ могут уже сейчас загрузить новый шутер Croteam к себе на устройства.

Serious Sam 4

Человечество находится в осаде, орды Ментала распространяются по всему миру, уничтожая остатки сломленной и разбитой цивилизации. Последнее препятствие на пути захватчиков — Армия Обороны Земли, возглавляемая Сэмом Стоуном по прозвищу Крутой Сэм и его вооруженным до зубов отрядом солдат.
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что релиз игры Serious Sam 4 состоялся в сентябре 2020 года. Игра получила неплохие оценки, на данный момент ее рейтинг на Opencritic на уровне в 70 баллов из 100, на основании 79 рецензий.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза
Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза
Полезные свойства хвоща и сферы его применения
Полезные свойства хвоща и сферы его применения
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину
Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян
Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян
Шелеховчанин перевел лжеброкерам три миллиона рублей
Шелеховчанин перевел лжеброкерам три миллиона рублей
Челябинский экс-криминалист предстанет перед судом за получение взятки в Иркутске
Челябинский экс-криминалист предстанет перед судом за получение
Капитальный ремонт дороги на острове Ольхон выполнен на 40%
Капитальный ремонт дороги на острове Ольхон выполнен на 40%
СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове
СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове
"Газпром" решил потратить 470 млн рублей на сигареты
"Газпром" решил потратить 470 млн рублей на сигареты
В Ангарске суд отправил в колонию девятерых наркоторговцев
В Ангарске суд отправил в колонию девятерых наркоторговцев
Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но вышли вместе в свет — пара посетила кинопремию в Лондоне
Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но
Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году
Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году

Топ на сегодня

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Помощь юриста в решении корпоративных споров
Помощь юриста в решении корпоративных споров
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн

Еще по теме

Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Сюрприз: Generation Zero добавили в подписку Game Pass на Xbox и PC
Эти 2 новинки уже доступны по подписке Game Pass на Xbox и PC