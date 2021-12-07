СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове

Следственный отдел по Шелеховскому району СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, совершившего убийство 15 лет назад. От этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2006 года двое молодых людей в 1 микрорайоне города Шелехова с особой жестокостью избили местного жителя битами. От полученных травм 21-летний мужчина скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых. Суд приговорил его к лишению свободы. Второй 17-летний подозреваемый скрылся с места преступления, его объявили в розыск. Уголовное дело было приостановлено.

Работая над архивными делами, следователи СК и криминалисты проанализировали материалы преступления, совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Все эти годы он скрывался от следствия и жил под другим именем.

5 августа этого года в Иркутске мужчину задержали следователи СК при содействии сотрудников полиции. Подозреваемый находится под стражей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.