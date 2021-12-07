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Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей

Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей

39-летний принц Уильям рассказал, какую музыку любят слушать их с Кейт Миддлтон дети — восьмилетний принц Джордж, шестилетняя принцесса Шарлотта и трехлетний принц Луи. Что они питают большую любовь к музыке, было известно уже давно, а теперь, в специальном эпизоде шоу Apple Fitness+ series, Уильям рассказал, какие именно композиции — в числе главных фаворитов у его детей.

Оказывается, сейчас Джордж и Шарлотта обожают песню Шакиры Waka Waka. Уильям признался, что они часто ссорятся по утрам из-за того, какая песня должна звучать. Решать их спор приходится ему самому.

Я должен быть справедливым и принимать решение, чтобы в один день выбирал Джордж, а в другой — Шарлотта. Хорошо, что Луи пока сохраняет нейтралитет,

— сказал он.


Принц Уильям с сыновьями принцем Джорджем и Луи и дочерью принцессой Шарлоттой

Уильям добавил, что дети не просто слушают музыку, но и любят танцевать — особенно под знаменитую песню Шакиры:

Там очень много движений бедрами. Шарлотта бегает по кухне в своих платьях и балетных костюмах и заставляет нас всех присоединяться к ее импровизациям. Она просто сходит с ума, когда младший брат повсюду за ней следует и пытается за ней повторять.


Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Неудивительно, что именно композиция Waka Waka является любимой в семье герцогов Кембриджских. Ведь это официальная песня чемпионата мира по футболу 2010 года, а вся семья этот вид спорта обожает. Принц Уильям даже признавался, что, просыпаясь, Джордж каждое утро исполняет песню "Три льва" — официальный гимн сборной Англии по футболу.

Любовь к музыке и танцам дети герцогов унаследовали от своей покойной бабушки принцессы Дианы, которая очень любила танцы и балет.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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