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Совфед РФ создаст рабочую группу по регулированию криптовалют

Совфед РФ создаст рабочую группу по регулированию криптовалют


В Совете Федерации формируют рабочую группу для разработки дальнейшего регулирования криптовалют. Об этом сообщил на форуме Finopolis зампред Совфеда Николай Журавлев.


В группу войдут представители Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга, Минцифры, налоговой службы, правоохранительных органов, парламента, центробанка, а также криптовалютной индустрии.


"Мы уже ввели запрет на их [криптовалюты - прим.ред.] использование в качестве средства платежа, что касается вопроса о целесообразности запрета и на иные операции с криптовалютами - это вопрос непростой, дискуссионный”, - сказал Журавлев.


Ранее в Совфеде заявили, что анализируют цифровые валюты на финансовом рынке и намерены в будущем «серьезно заняться этим вопросом».


В ноябре в Госдуме также решили создать межкомитетскую рабочую группу для обсуждения регулирования майнинга.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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