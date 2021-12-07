Совфед РФ создаст рабочую группу по регулированию криптовалют

В Совете Федерации формируют рабочую группу для разработки дальнейшего регулирования криптовалют. Об этом сообщил на форуме Finopolis зампред Совфеда Николай Журавлев.

В группу войдут представители Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга, Минцифры, налоговой службы, правоохранительных органов, парламента, центробанка, а также криптовалютной индустрии.

"Мы уже ввели запрет на их [криптовалюты - прим.ред.] использование в качестве средства платежа, что касается вопроса о целесообразности запрета и на иные операции с криптовалютами - это вопрос непростой, дискуссионный”, - сказал Журавлев.

Ранее в Совфеде заявили, что анализируют цифровые валюты на финансовом рынке и намерены в будущем «серьезно заняться этим вопросом».

В ноябре в Госдуме также решили создать межкомитетскую рабочую группу для обсуждения регулирования майнинга.