Создатели Limbo и Inside показали изображение своей новой игры





Студия Playdead, которая известна по играм Limbo и Inside, сейчас работает над новым проектом. Название этого проекта пока не сообщается, сами разработчики называют его Game 3.

В Twitter студии Playdead сегодня появилась запись, в которой говорится, что команде уже 15 лет. Они приглашают новых сотрудников на работу, а еще в Twitter они опубликовали изображение своей Game 3, которая пока не имеет названия. Не уточняется, что это за игра, о чем она расскажет, и что именно представлено на изображении — скриншот из самой игры или арт.

15 years ago today, game designer Arnt Jensen founded Playdead! LIMBO and INSIDE each took six years. Our current project, GAME 3, is even more ambitious. If you're a game maker, appreciate our work and want to live in wonderful Copenhagen, get in touch!

https://t.co/gKEtHzpdt0 pic.twitter.com/0ZP6LxOqPs — Playdead (@Playdead) December 7, 2021



Как отмечают разработчики, создание Limbo и Inside отняло у них по 6 лет. А их новый проект еще более абмициозный. Напомним, что Inside вышла в июне 2016 года.