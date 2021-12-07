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Создатели Limbo и Inside показали изображение своей новой игры

Создатели Limbo и Inside показали изображение своей новой игры


Студия Playdead, которая известна по играм Limbo и Inside, сейчас работает над новым проектом. Название этого проекта пока не сообщается, сами разработчики называют его Game 3.

В Twitter студии Playdead сегодня появилась запись, в которой говорится, что команде уже 15 лет. Они приглашают новых сотрудников на работу, а еще в Twitter они опубликовали изображение своей Game 3, которая пока не имеет названия. Не уточняется, что это за игра, о чем она расскажет, и что именно представлено на изображении — скриншот из самой игры или арт.


Как отмечают разработчики, создание Limbo и Inside отняло у них по 6 лет. А их новый проект еще более абмициозный. Напомним, что Inside вышла в июне 2016 года.

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По материалам: newxboxone

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