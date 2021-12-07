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Создатели The Graph объявили об интеграции сервиса с протоколом Aurora

Создатели The Graph объявили об интеграции сервиса с протоколом Aurora


Команда Graph Foundation, стоящая за децентрализованным протоколом индексации данных, приступила к тестированию интеграции сервиса с решением второго уровня Aurora. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


Интеграция позволит разработчикам создавать публичные API (субграфы), которые могут быть использованы децентрализованными приложениями, поддерживающими протокол Aurora.


«Интеграция с The Graph предоставляет разработчикам доступ к огромным массивам данных, которые они могут использовать в любых продуктах — от децентрализованных бирж до ДАО и социальных сетей, управляемых сообществом. Мы видим, как это работает в Ethereum, и считаем, что инициатива привлечет множество новых разработчиков в экосистему NEAR», — объяснил соучредитель и генеральный директор Aurora Алекс Шевченко.


Aurora сочетает две основные технологии: полнофункциональную виртуальную машину Ethereum (EVM) и кроссчейн-мост на основе Rainbow Bridge. Протокол запустили в мае 2021 года.


Ранее команда Graph Foundation начала тестирование сервиса в сети NEAR Protocol.


Напомним, разработчики Aurora заключила соглашение с компанией ConsenSys, специализирующейся на создании решений для экосистемы Ethereum.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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