Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network

Ориентированный на продвижение биткоина проект Spiral (ранее Square Crypto) представил набор инструментов для разработки криптовалютных кошельков и других технических решений на базе сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN).

We made a very short documentary about the Lightning Development Kit, our big project these last couple of years. We wanted a puppet to perform @jack ’s parts but settled for actual @jack : https://t.co/q6eW4PDuNW

«Lightning Development Kit (LDK) — способ легко интегрировать мгновенные биткоин-платежи в любое приложение», — объяснил Конор Окус, руководитель Spiral.

По словам команды проекта, работа в этой области ведется последние два года. В начале пути специалисты определили сложности, с которыми столкнулись разработчики кошельков в попытках добавить LN.

Библиотека LDK доступна на языках программирования Rust и Swift.

Решение абстрагирует низкоуровневую логику LN, позволяя разработчикам сосредоточиться на внутренней работе своих приложений.

В июле создатели кошелька BlueWallet представили мобильную версию на базе LDK.

