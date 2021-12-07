Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Ориентированный на продвижение биткоина проект Spiral (ранее Square Crypto) представил набор инструментов для разработки криптовалютных кошельков и других технических решений на базе сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN).
We made a very short documentary about the Lightning Development Kit, our big project these last couple of years. We wanted a puppet to perform @jack’s parts but settled for actual @jack: https://t.co/q6eW4PDuNW— Spiral (@spiralbtc) December 6, 2021
«Lightning Development Kit (LDK) — способ легко интегрировать мгновенные биткоин-платежи в любое приложение», — объяснил Конор Окус, руководитель Spiral.
По словам команды проекта, работа в этой области ведется последние два года. В начале пути специалисты определили сложности, с которыми столкнулись разработчики кошельков в попытках добавить LN.
https://forklog.com/chto-takoe-lightning-network-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih/
Библиотека LDK доступна на языках программирования Rust и Swift.
Решение абстрагирует низкоуровневую логику LN, позволяя разработчикам сосредоточиться на внутренней работе своих приложений.
В июле создатели кошелька BlueWallet представили мобильную версию на базе LDK.
WIP 🚧— BlueWallet (@bluewalletio) July 13, 2021
Let us introduce our new Lightning implementation.
Powered by Lightning Dev Kit (LDK), a flexible Lightning implementation written in Rust.
In this demo we gonna look in to opening a channel from an offline and airgapped device with PSBT (singlesig/multisig).
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Напомним, в октябре стартап Voltage запустил бета-версию сервиса Flow. Он облегчает процесс создания каналов Lightning Network.
Позднее эмитент Tether создал дочернее подразделение Synonym Software. Структура сосредоточится на развитии «альтернативной» интернет-экономики на базе LN.
Ранее аналитики Arcane Research спрогнозировали, что число пользователей Lightning Network превысит 700 млн к 2030 году.
До этого директор по стратегии Blockstream Самсона Моу заявил, что теоретическая пропускная способность сети LN составляет 40 млн транзакций в секунду.