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Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network

Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network


Ориентированный на продвижение биткоина проект Spiral (ранее Square Crypto) представил набор инструментов для разработки криптовалютных кошельков и других технических решений на базе сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN). 



«Lightning Development Kit (LDK) — способ легко интегрировать мгновенные биткоин-платежи в любое приложение», — объяснил Конор Окус, руководитель Spiral.


По словам команды проекта, работа в этой области ведется последние два года. В начале пути специалисты определили сложности, с которыми столкнулись разработчики кошельков в попытках добавить LN.


https://forklog.com/chto-takoe-lightning-network-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih/

Библиотека LDK доступна на языках программирования Rust и Swift. 


Решение абстрагирует низкоуровневую логику LN, позволяя разработчикам сосредоточиться на внутренней работе своих приложений.


В июле создатели кошелька BlueWallet представили мобильную версию на базе LDK.



Напомним, в октябре стартап Voltage запустил бета-версию сервиса Flow. Он облегчает процесс создания каналов Lightning Network.


Позднее эмитент Tether создал дочернее подразделение Synonym Software. Структура  сосредоточится на развитии «альтернативной» интернет-экономики на базе LN. 


Ранее аналитики Arcane Research спрогнозировали, что число пользователей Lightning Network превысит 700 млн к 2030 году. 


До этого директор по стратегии Blockstream Самсона Моу заявил, что теоретическая пропускная способность сети LN составляет 40 млн транзакций в секунду.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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