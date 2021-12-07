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Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в столице

Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в столице
Данные на октябрь 2021
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в столице
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в столице
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