США внесли криптовалюты в стратегию по борьбе с коррупцией

Администрация президента Джо Байдена опубликовала "Стратегию Соединенных Штатов по борьбе с коррупцией". В первом такого рода документе для страны упомянуты криптовалюты.

Стратегия определяет общий для государственных органов подход в рамках пяти основополагающих направлений. В одно из них, касающееся привлечения коррупционеров к ответственности, попали цифровые активы.

"Министерство юстиции будет использовать созданную Национальную группу правоприменения в области криптовалют, чтобы уделить особое внимание комплексным расследованиям и уголовному преследованию преступного использования цифровых активов", — говорится в документе.

Целевая группа сфокусируется на "преступлениях, совершаемых биржами, сервисами микширования и субъектами инфраструктуры отмывания денег".

Ранее в администрации президента обратили внимание на криптовалюты из-за их использования в атаках-вирусов вымогателей. Произошло это после серии подобных инцидентов, с участием крупных американских компаний. В мае 2021 года оператор топливопровода Colonial Pipeline заплатил злоумышленникам $5 млн в биткоине, а крупнейший в мире производитель мяса JBS — $11 млн.

По сообщениям, бороться с биткоин-вымогательством власти намерены, отслеживая выплачиваемые жертвами выкупы, а также ограничивая платежи в адрес хакеров.

Напомним, в США расследования атак вирусов-вымогателей получили тот же уровень приоритетности, что и дела о терроризме. О связи криптовалют с последним заявила министр финансов Джанет Йеллен перед вступлением в должность.



United States Strategy on Countering Corruption by ForkLog on Scribd