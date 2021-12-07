State of Decay 2 получает обновление Merry and Bright





Студия Undead Labs не прекращает поддержку игры State of Decay 2, выпуская все новые апдейты. Сегодня вышло обновление под номером 28, которое называется Merry and Bright. Как можно понять, обновление приурочено к праздникам.

Некоторые изменения, которые ждут игроков с обновлением 28 для State of Decay 2:

В игре появились пять новых праздничных шляп, которые отлично сочетаются с уже имеющимися праздничными свитерами (были добавлены в прошлом году). Чтобы получить шляпы, достаточно зайти в игру до 10 января — их выдадут бесплатно.Разработчики обновили Провиденс-Ридж — ландшафт, листву, освещение и так далее.Базы и аванпосты теперь подсвечиваются по ночам.Плотность зомби теперь отображается на экране карты.

Это не все изменения, полный список можно посмотреть на сайте разработчиков. Напомним, что игра State of Decay 2 доступна в подписке Game Pass.

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