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Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона рублей

Семейная пара медиков из Братска перевела телефонным аферистам полтора миллиона рублей. Они занимались этим на протяжении пяти дней. Большую часть суммы — миллион рублей, лже-банкиры убедили потерпевших взять в кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Супругу позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его счета покушаются мошенники. Будучи убежденным, что спасает сбережения, братчанин выполнял все указания звонившего. В первый день он переводил собственные накопления, в последующие два дня — кредитные. Еще через сутки потерпевший сообщил аферистам номер телефона жены, которая также поддалась на уловки злоумышленников. Супруги вместе перевели все средства с ее дебетовой карты на указанные собеседником счета. Последним штрихом стало оформление кредитной карты, деньги с которой также отправились на продиктованные номера.

«Мне позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка и сказали, что у нас с мужем произошло слияние счетов. Чтобы избежать дальнейших мошеннических действий, я тоже должна выполнить инструкции. Мы все сделали, а потом поняли, что это мошенники и обратились в отделение полиции. Про случаи мошенничества знали, но никогда не думали, что станем их жертвами», — рассказала сотрудникам полиции потерпевшая.


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По материалам: irk

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