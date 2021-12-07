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Татьяна Буланова откровенно рассказала о домогательствах

Татьяна Буланова откровенно рассказала о домогательствах
Певица Татьяна Буланова призналась, что ее склоняли к сексу. Татьяна столкнулась с назойливым поклонником на заре своей карьеры. Неприятный случай произошел после фестиваля «Шлягер-91», где она выступала со своим хитом «Не плачь». По словам Булановой, к ней за столик подсел один из спонсоров мероприятия и попытался завязать беседу. К артистке на помощь прибежал жених. Он рассказал об истинных намерениях нового знакомого. «После того, как наша группа получила Гран-при, он подсел ко мне за столик на афтепати. Человек солидный, что-то ласково говорит, я даже не успела понять что. Подскочил Коля (продюсер Николай Тагрин. — Прим. ред.) и отправил меня домой. У нас уже была назначена дата свадьбы, и он усмотрел в поведении солидного дядьки угрозу для целомудрия невесты. Дома он мне сказал прямым текстом, что означают все эти шуры-муры», — призналась Татьяна.
Татьяна Буланова Заслуженная артистка России отметила, что на этом навязчивое внимание мужчины не прекратилось. Через пару дней звезда 90-х получила от него еще более дерзкое предложение. «Раздался телефонный звонок от помощника того спонсора. "Татьяна, как вы смотрите на то, чтобы встретиться с этим человеком? Артистка В. уехала в Канаду благодаря дружбе с моим шефом». Ответила, что спасибо большое, сама как-нибудь», — подчеркнула исполнительница хита «Ясный мой свет». Звезда ранее возмутилась тем, что женщины стали чаще делиться откровениями о харассменте. Татьяна дала понять, что не всегда верит в искренность таких рассказов. Певица подчеркнула, что не хотела никого обидеть и более развернуто объяснила свою позицию. «Несправедливо, что женщина добровольно откликнулась на предложение мужчины, чтобы получить роль, должность, что-то полезное для себя, а спустя двадцать лет вдруг начинает вспоминать и топить мужика. «Это же проституция», — сказала я. И началось: «Буланова назвала жертв сексуального насилия проститутками». Я такого не говорила и сказать не могла, потому что жертвы – это жертвы, я им глубоко сочувствую. А девушки Харви Вайнштейна – это люди иного склада», — цитирует «7 дней» Буланову.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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