Татьяна Буланова высказалась о скандале с Ольгой Бузовой

Певица Татьяна Буланова выразила свое мнение о словах Ольги Бузовой в шоу «Дуэты». Недавно артистка приняла участие в шоу «Дуэты» на канале «Россия». Ее напарницей стала скандально известная телеведущая Ольга Бузова. Хоть выступление набрало почти полмиллиона просмотров, далеко не все его оценили. Многих подписчиков возмутило, что в финальной речи Бузова перетянула на себя одеяло и заявила, что Буланова ей под стать. Однако Татьяна большой проблемы в словах бывшей ведущей телестройки не видит. По ее мнению, Бузова сравнивала не вокальные способности, а их жизненные истории. Так, женщин объединяют непростая судьба и бывшие мужья футболисты.Ольга Бузова Татьяна не в обиде на Ольгу и за то, что та настолько увлеклась своей речью, что забыла дать ей слово. Она также добавила, что привыкла работать в команде, ведь начинала свою карьеру, как участница группы «Летний сад». «Человек хочет выговориться», – прокомментировала Буланова. Отметим, что скандалы и публичные выступления Бузовой – практически синонимы. Звезде постоянно приходится отдуваться за свои слова и действия. Так, недавно Ольга привлекла внимание общественности во время съемок в новогодней передаче. Певица дала Регине Тодоренко потрогать свою пятую точку.