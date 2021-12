Технический директор SushiSwap пригрозил уходом на фоне разногласий внутри команды

СTO децентрализованной биржи SushiSwap Джозеф Делонг не исключил, что покинет проект в отсутствие роста уровня компенсаций и наделения ключевых разработчиков большими полномочиями.

