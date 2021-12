Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT

Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft объявил о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT. Для этого компания заключила партнерское соглашение с Tezos.

Introducing Ubisoft Quartz 💎

We're bringing the first energy efficient NFTs playable in a AAA game to Ghost Recon: Breakpoint!



Try it in the beta from December 9 with three free cosmetic drops and learn more here: https://t.co/ysEoYUI4HY pic.twitter.com/owSFE2ALuS