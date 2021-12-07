Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT

Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft объявил о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT. Для этого компания заключила партнерское соглашение с Tezos.

Introducing Ubisoft Quartz 💎

We're bringing the first energy efficient NFTs playable in a AAA game to Ghost Recon: Breakpoint!



Try it in the beta from December 9 with three free cosmetic drops and learn more here: https://t.co/ysEoYUI4HY pic.twitter.com/owSFE2ALuS — Ubisoft (@Ubisoft) December 7, 2021

NFT от Ubisoft получили название Digits. Они будут выпускаться ограниченными сериями. На платформе Quartz геймеры смогут продать свои токены и купить другие.

Каждый предмет имеет уникальный идентификационный номер, видимый другим игрокам, и «помним» никнеймы своих прошлых владельцев. В Ubisoft заявили, что токены не будут привязаны к инвентарю пользователя — при желании их можно продать на сторонней площадке.

Первым проектом, в котором появятся Digits, станет Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Компания уже продемонстрировала некоторые NFT в ролике.

https://youtu.be/eSVoJ0WUQfY

Бета-версия Quartz стала доступна 7 декабря в США, Канаде, Испании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австралии и Бразилии.

На фоне анонса Ubisoft котировки Tezos (XTZ) в течение получаса выросли на 15%. На момент написания актив торгуется вблизи $4,7 — за сутки он подорожал почти на 20%, согласно CoinGecko.

Часовой график XTZ/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в октябре генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил о планах компании инвестировать в блокчейн-стартапы и создавать собственные проекты на базе концепции play-to-earn.