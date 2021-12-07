Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT

Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT

Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT


Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft объявил о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT. Для этого компания заключила партнерское соглашение с Tezos.



NFT от Ubisoft получили название Digits. Они будут выпускаться ограниченными сериями. На платформе Quartz геймеры смогут продать свои токены и купить другие.


Каждый предмет имеет уникальный идентификационный номер, видимый другим игрокам, и «помним» никнеймы своих прошлых владельцев. В Ubisoft заявили, что токены не будут привязаны к инвентарю пользователя — при желании их можно продать на сторонней площадке.


Первым проектом, в котором появятся Digits, станет Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Компания уже продемонстрировала некоторые NFT в ролике.


https://youtu.be/eSVoJ0WUQfY

Бета-версия Quartz стала доступна 7 декабря в США, Канаде, Испании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австралии и Бразилии.


На фоне анонса Ubisoft котировки Tezos (XTZ) в течение получаса выросли на 15%. На момент написания актив торгуется вблизи $4,7 — за сутки он подорожал почти на 20%, согласно CoinGecko. 


Часовой график XTZ/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в октябре генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил о планах компании инвестировать в блокчейн-стартапы и создавать собственные проекты на базе концепции play-to-earn.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Создатели Limbo и Inside показали изображение своей новой игры
Создатели Limbo и Inside показали изображение своей новой игры
Фил Спенсер: у нас нет цели, чтобы каждый был подписан на Game Pass
Фил Спенсер: у нас нет цели, чтобы каждый был подписан на Game Pass
35 демо-версий игр уже доступны бесплатно на Xbox
35 демо-версий игр уже доступны бесплатно на Xbox
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Раков
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Раков
Филипп Киркоров показал женщину, поразительно похожую на его дочь
Филипп Киркоров показал женщину, поразительно похожую на его дочь
Татьяна Буланова откровенно рассказала о домогательствах
Татьяна Буланова откровенно рассказала о домогательствах
Максим Аверин обошел Александра Домогарова
Максим Аверин обошел Александра Домогарова
Павел Прилучный заметно преобразился после болезни
Павел Прилучный заметно преобразился после болезни
Дочь и жена Александра Малинина показали, как украсили елку в гостиной своего особняка в Лондоне
Дочь и жена Александра Малинина показали, как украсили елку в
Загорелая Алеся Кафельникова затмила всех в «голом» платье на юбилее глянцевого журнала
Загорелая Алеся Кафельникова затмила всех в «голом» платье на юбилее
Крупнейший банк Колумбии в партнерстве с Gemini откроет доступ к криптовалютам
Крупнейший банк Колумбии в партнерстве с Gemini откроет доступ к
Eurostar протестирует систему распознавания лиц на европейских путешественниках
Eurostar протестирует систему распознавания лиц на европейских

Топ на сегодня

Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях
Молодой избранник Надежды Бабкиной восхитился ее новым имиджем
Молодой избранник Надежды Бабкиной восхитился ее новым имиджем
Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году
Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына Григория
Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына
Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но вышли вместе в свет — пара посетила кинопремию в Лондоне
Оксана Акиньшина и Данила Козловский все еще скрывают свой роман, но

Еще по теме

Ubisoft готовят специальную программу для выставки Е3
Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена
Assassin’s Creed III на месяц стала бесплатной
Ubisoft анонсировало поддержку Rainbow Six Extraction после релиза — новый трейлер