Участник Finopolis указал на недостатки регулирования криптовалют в РФ

Регулирование криптовалют в РФ значительно отличается от общемировой практики, что вызывает критику участников этого рынка и требует реакции со стороны законодателей. Об этом заявил руководитель направления «Правовое развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Максим Башкатов на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, текущая редакция закона "О цифровых финансовых активах (ЦФА)" не создает благоприятных условий для проведения токенсейлов на территории РФ и привлечения российских розничных инвесторов.

Башкатов перечислил пять основных элементов, которые, по его мнению, можно улучшить с учетом позитивной зарубежной практики.

Расширение имеющегося в законодательстве перечня цифровых прав

Законы "О ЦФА" и "О краудфандинге" перечисляют четыре типа цифровых прав. По мнению эксперта, к ним нужно добавить условные права, условные денежные требования и "неготовые" токены.

"На стадии разработки продукта есть смысл привлекать финансирование заранее. Практически везде в мире к таким ситуациям относятся настороженно, но особо вреда, если такие токены с инвестиционным элементом будут урегулированы не как утилитарные права, а как инвестиционные токены или ЦФА, я пока не вижу", – объяснил он.

Уточнение существующего регулирования

В первую очередь это касается принципа легитимации применительно к ЦФА.

"Законодатели прописали принцип внесения ЦФА в ГК и то, что все переходы прав должны отражаться в информационной системе, но не закрепили, что это единственный источник знаний о титуле. Без этого оборот ЦФА не сможет опираться на эту публичную достоверность", – отметил Максим Башкатов.

Он считает, что данная норма позволит защитить добросовестных приобретателей ЦФА вне зависимости от действительности или недействительности сделки по их передаче. В свою очередь эмитенты цифровых активов не будут выдвигать возражения против новых приобретателей активов, основываясь на отношениях со старыми.

"Это будет нормальный стабильный оборот со всеми наработками в отношении бездокументарных ценных бумаг".

Регулирование ЦФА, выпущенных до принятия закона и не в соответствии с законом

В РФ отсутствует механизм входа иностранных активов на российский рынок, хотя уже сейчас многие участники рынка хотят приобретать токены за криптовалюту.

"На текущий момент непонятно, применим ли закон "О ЦФА" к ситуации, когда российское физ- или юрлицо выпускает токены за рубежом, размещая их в РФ", – указал Башкатов.

Он предложил наделить регулятора или операторов оборота ЦФА дополнительными полномочиями, чтобы они смогли решать, какой иностранный актив может быть допущен к обращению в РФ. Это же касается ​отечественных активов, выпущенных до вступления в силу закона "О ЦФА".

Регулирование цифровой валюты

Эксперт рекомендовал ЦБ РФ определиться с понятием денежного суррогата и пределами использования цифровых валют. В случае если регулятор намерен допускать к обороту только российскую, но не зарубежную криптовалюту, он должен определить условиях ничтожности таких сделок.

"Если ЦБ считает, что биткоин является денежным суррогатом, пусть, по крайней мере, прямо об этом скажет и определит последствия сделок с таким криптоактивом", – уточнил специалист.

Расширение инструментария применительно к токенизации активов

Максим Башкатов выразил недоумение, почему в текущей редакции закона не разрешена токенизация долей в обществе с ограниченной ответственностью и почему регулятор допускает токенизацию корпоративных прав только "на входе", при создании непубличного акционерного общества.

"Пока что участники рынка не могут изменить процедуру учета на другую, если токенизация, например, им не понравилась. Это не совсем понятно даже с точки зрения политики права", – резюмировал он.

Напомним, с 1 января 2021 года в РФ действует закон «О цифровых финансовых активах». Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых «возможны только путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра».

Для выпуска ЦФА необходимо предоставить информацию об эмитенте, сведения об операторе информационной системы, вид и объем прав, удостоверяемых активами, данные об эмиссии и другие.

ЦБ РФ установил лимит на приобретение ЦФА физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, на уровне 600 000 рублей в течение одного года.

Лимит не распространяется на неквалифицированных инвесторов-юрлиц.

При этом неквалифицированные инвесторы не могут приобретать ЦФА, выпущенные в иностранных информационных системах, с возможностью осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, а также если в решении о выпуске таких активов не указан срок исполнения обязательств.

В конце ноября 2021 года ЦБ РФ предложил ввести ответственность за незаконный оборот ЦФА и установить порядок налогообложения операций с ними.