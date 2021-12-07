Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану оружие

Вадим Карасев

Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре просил американского коллегу Ллойда Остина нарастить поставки вооружений Киеву, в том числе за счет оружия, которое предназначалось Афганистану, но так туда и не отправилось из-за бегства американцев из страны. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

"Подробный список оружия, который был впервые представлен Резниковым Остину в середине ноября и о котором ранее подробно не сообщалось, включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы", - говорится в публикации.

Как уточняется, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17 и боеприпасах. Причем Белый дом, по данным издания, рассматривает варианты военной помощи Украине на случай российского вторжения, в том числе за счет поставок вооружений, не включенных в список Резникова.

В августе стало известно, что талибам**, которые пришли к власти в Афганистане и вынудили силы США покинуть страну, досталась американская военная техника на $85 млрд, а также более 100 вертолетов Ми-17 российского производства.

Как писал Ruposters, ранее Резников призвал разместить военных из США, Британии и Канады на передовой в случае столкновения с Россией.



* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность