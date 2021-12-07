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Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен

Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен


Правоохранители Днепропетровской области выявили майнинг-ферму, незаконно подключенную к электросетям. Об этом сообщают в МВД Украины.


Ферму обнаружили на территории неработающей резервной подстанции одного из коммунальных предприятий.


В ходе обысков полицейские изъяли оборудование на сумму около 4 млн гривен (почти $146 000 на момент написания). Сумма ущерба устанавливается.


Следствие продолжается, правоохранители разыскивают организаторов фермы. Им грозит до двенадцати лет тюрьмы.


Ранее Служба безопасности Украины обнаружила в Киевской области подпольную майнинговую ферму, владельцы которой предположительно похитили электроэнергию на сумму 3,5 млн гривен (свыше $128 000).

# Экономика
По материалам: ForkLog

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