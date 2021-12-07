Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен

Правоохранители Днепропетровской области выявили майнинг-ферму, незаконно подключенную к электросетям. Об этом сообщают в МВД Украины.

Ферму обнаружили на территории неработающей резервной подстанции одного из коммунальных предприятий.

В ходе обысков полицейские изъяли оборудование на сумму около 4 млн гривен (почти $146 000 на момент написания). Сумма ущерба устанавливается.

Следствие продолжается, правоохранители разыскивают организаторов фермы. Им грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности Украины обнаружила в Киевской области подпольную майнинговую ферму, владельцы которой предположительно похитили электроэнергию на сумму 3,5 млн гривен (свыше $128 000).