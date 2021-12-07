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Утверждены сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Утверждены сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации установлены сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, сообщает Минпросвещения России.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 18 марта. Школьники продемонстрируют знания по 24 общеобразовательным предметам. Интеллектуальное состязание начнётся с олимпиад по французскому языку и химии.

Финальными испытаниями станут олимпиады по английскому языку, биологии и технологии, которые состоятся с 25 по 30 апреля.

В заключительном этапе примут участие:

– победители и призёры регионального этапа олимпиады 2021/22 учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов;
– победители и призёры заключительного этапа олимпиады 2020/21 учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
– участники по квоте (участники регионального этапа олимпиады 2021/22 учебного года, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 50% процентов от установленного Министерством количества баллов).

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без вступительных испытаний на любое направление подготовки (специальность), соответствующее профилю олимпиады.

# Общество
По материалам: edu.ru

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