В 2021 году школьники провели более 1 миллиона профессиональных диагностик по раннему выбору профессии

С 12 по 14 декабря свыше 500 экспертов в сфере среднего профессионального образования подведут итоги самых перспективных проектов системы профессиональной подготовки кадров в рамках 15-го международного конгресса «Молодые профессионалы». Организаторы мероприятия – Министерство просвещения Российской Федерации и Институт развития профессионального образования, информирует Минпросвещения России.

«Мы занимаемся профессиональным развитием и помогаем учащимся узнать больше о всех возможностях дальнейшей трудовой карьеры еще в школе. Сегодня в стране широкий набор программ и проектов, которые дают много нового ребятам, и рост популярности среднего профессионального образования продиктован в том числе открытостью и доступностью новых возможностей. В дальнейших решениях по развитию системы СПО нам важно услышать мнение профессионального сообщества, важно включить в эти процессы самих преподавателей и мастеров производственного обучения, и конгресс предоставит такую возможность на всероссийском уровне. Уверен, он будет интересен и тем, кто уже в системе молодых профессионалов, и самой широкой родительской аудитории», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2021 году одним из наиболее успешных и массовых проектов среди школьников по ранней профессиональной ориентации стал «Билет в будущее».

Это один из ключевых проектов нацпроекта «Образование», и в текущем учебном году он стартовал с усовершенствованной системой проведения профориентационного тестирования школьников. На сегодняшний день проведено более 1 092 812 онлайн-диагностик школьников и к платформе уже напрямую подключилось более 580 000 детей из всех регионов страны, а также свыше 6600 педагогов-навигаторов.

В трехдневной программе конгресс-выставки более 30 секций, панельных столов и дискуссий с участием руководителей федеральных и региональных органов управления системой образования, российских и зарубежных экспертов в области развития системы среднего профессионального образования. К подведению итогов проектов, среди которых создание и открытие новых мастерских на базе колледжей, обновление списка профессий и программ подготовки, новый уровень образования – «Профессионалитет», а также масштабные программы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда и в развитии профессиональной траектории и проекты международного сотрудничества в системе СПО в рамках развития международного некоммерческого движения «Абилимпикс» в стране, подключится первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев.