Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»

В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»

В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»

В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование», сообщает Министерство образования Омской области. 

Колледж в апреле 2022 года отметит 150-летний юбилей. С 2019 года учреждение участвует сразу в нескольких программах нацпроекта «Образование».

Директор колледжа Никита Горшков отметил, что за последние три года благодаря эффективной профориентационной работе количество абитуриентов, подавших документы в педагогический колледж № 1, увеличилось более чем на 20%.

«Очень важно, чтобы профессию педагога выбирали наиболее мотивированные школьники. Именно поэтому колледж – активный участник региональных проектов «Будущий учитель – учитель будущего» и «Билет в будущее», которые входят в национальный проект «Образование», – сказал Никита Горшков. 

В настоящий момент специальность «дошкольное образование» – самая многочисленная в колледже: с первого по четвертый курс обучаются 465 человек. В этом году на первый курс было принято 150 человек и выпущено 62 специалиста.

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в колледже организована деятельность площадок для проведения чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс, подготовки юниоров по педагогическим специальностям, а также проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес».

«Наши выпускники становятся все более востребованными на рынке труда, за последние годы их количество ежегодно увеличивается. Так, в 2013 году выпустились 188 человек, в 2021 году – уже 295 человек. Около 75% молодых специалистов после окончания колледжа приходят каждый год в сферу образования региона, пользуются особым спросом среди работодателей. Такая востребованность обусловлена предоставлением современного качественного педагогического образования, интересной и насыщенной студенческой жизнью, особым духом педагогического братства и сотрудничества единого коллектива преподавателей и студентов», – отметил Никита Горшков. 

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову
Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем 2020-м
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона рублей
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72
Лунный посевной календарь на 2022 год
Лунный посевной календарь на 2022 год
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих «неисправных» четвероногих любимцев (15 новых фото)
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка роста»
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Будущие педагоги Калининградской области сдают демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс
В Агинском педколледже в новом учебном году откроется мобильный планетарий
В Иркутской области в Боханском педколледже имени Д. Банзарова открыли новые мастерские
В Тамбовском педколледже начали работу четыре современные мастерские