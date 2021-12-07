В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»

В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование», сообщает Министерство образования Омской области.

Колледж в апреле 2022 года отметит 150-летний юбилей. С 2019 года учреждение участвует сразу в нескольких программах нацпроекта «Образование».

Директор колледжа Никита Горшков отметил, что за последние три года благодаря эффективной профориентационной работе количество абитуриентов, подавших документы в педагогический колледж № 1, увеличилось более чем на 20%.

«Очень важно, чтобы профессию педагога выбирали наиболее мотивированные школьники. Именно поэтому колледж – активный участник региональных проектов «Будущий учитель – учитель будущего» и «Билет в будущее», которые входят в национальный проект «Образование», – сказал Никита Горшков.

В настоящий момент специальность «дошкольное образование» – самая многочисленная в колледже: с первого по четвертый курс обучаются 465 человек. В этом году на первый курс было принято 150 человек и выпущено 62 специалиста.

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в колледже организована деятельность площадок для проведения чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс, подготовки юниоров по педагогическим специальностям, а также проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес».

«Наши выпускники становятся все более востребованными на рынке труда, за последние годы их количество ежегодно увеличивается. Так, в 2013 году выпустились 188 человек, в 2021 году – уже 295 человек. Около 75% молодых специалистов после окончания колледжа приходят каждый год в сферу образования региона, пользуются особым спросом среди работодателей. Такая востребованность обусловлена предоставлением современного качественного педагогического образования, интересной и насыщенной студенческой жизнью, особым духом педагогического братства и сотрудничества единого коллектива преподавателей и студентов», – отметил Никита Горшков.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.