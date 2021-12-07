В Амстердаме пройдет крупнейшая в истории выставка Вермеера

Вадим Карасев

Нидерландский Рейксмузеум объявил, что весной 2023 года проведет выставку работ знаменитого художника эпохи барокко Яна Вермеера, которая станет крупнейшей выставкой Вермеера за всю историю.

Ян (Иоханнес) Вермеер (1632–1675), известный как Вермеер Дельфтский, не пользовался широкой популярностью при жизни и умер в бедности. Интерес к его творчеству возродился только в XIX веке. На данный момент известно всего лишь 34 картины, автором которых специалисты с уверенностью считают Вермеера. Еще несколько работ претендуют на такой статус, но их атрибуция вызывает сомнения. Одна из бесспорных работ Вермеера — «Концерт» (около 1663) — была в 1990 году украдена из музея в Бостоне, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

В собрании Рейксмузеума имеется четыре картины художника: «Молочница», «Маленькая улица» («Улица в Делфте»), «Женщина, читающая письмо» и «Любовное письмо». Еще три картины хранятся в музее Маурицхёйс в Гааге («Девушка с жемчужной сережкой», «Диана с нимфами», «Вид Делфта»). Перечисленными семью картинами исчерпывается список работ художника, находящихся на территории Нидерландов.

Из зарубежных музеев на выставку привезут картины «Географ» (Музей Штеделя, Франкфурт-на-Майне), «Дама, пишущая письмо со своей служанкой» (Национальная галерея Ирландии, Дублин), «Женщина, держащая весы» (Национальная художественная галерея в Вашингтоне) и «Девушка, читающая письмо у открытого окна» (Галерея старых мастеров, Дрезден).

«Вермеер — один из самых известных художников Нидерландов, наряду с Рембрандтом, Ван Гогом и Мондрианом. Мы не могли предположить, что такое количество музеев пожелает одолжить нам свои шедевры. Мы им безмерно благодарны. На этой выставке мы можем познакомить новое поколение с живописью Вермеера на самом высоком уровне и представить результаты последних исследований», — говорит директор Рейксмузеума Тако Диббитс.

Выставка продлится с 10 февраля по 4 июня 2023 года.