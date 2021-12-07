В Амурской области продолжается модернизация спортзалов

В сельских школах Амурской области продолжается модернизация спортивных классов в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Формировать привычку к здоровому образу жизни необходимо с ранних лет. С этой целью в Амурской области модернизируем школьные стадионы, в сельских школах ремонтируем и переоснащаем спортзалы, оборудуем новые спортивные площадки и спортивные клубы. Кроме того, важно, чтобы занятия проходили в комфортных и безопасных условиях. В этом году на модернизацию спортзалов в 11 сельских школах из федерального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. В планах на 2022-й – обновление восьми спортзалов», – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что в школах, в которых уже были отремонтированы спортзалы, помимо уроков физкультуры, проводятся занятия в кружках и секциях.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» модернизация спортивных залов в сельских школах Амурской области проводится с 2019 года. Два года назад по программе было отремонтировано восемь спортзалов, столько же было обновлено в 2020-м.