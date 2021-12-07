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В Ангарске суд отправил в колонию девятерых наркоторговцев

Ангарский городской суд огласил приговор девятерым участникам организованной преступной группы в возрасте от 25 до 45 лет. Ангарчане продавали наркотики в интернет-магазине, сообщается на сайте суда.

Преступное сообщество злоумышленники создали в 2017 году. Наркотики они продавали в Иркутской области, Краснодарском крае и Республике Бурятия. Подсудимые приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и помещали в тайники. Координаты «закладок» наркоторговцы сообщали покупателям. Их задержали летом 2020 года.

В отношении организатора преступного сообщества уголовное дело вывели в отдельное производство. В июне 2021 года Ангарский суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, штрафу 1 300 000 рублей и ограничению свободы на 1 год со штрафом 100 000 рублей.

Остальные участники группировки в зависимости от роли в совершении преступлений осуждены к реальным срокам лишения свободы от 10 до 17 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего, строгого и особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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По материалам: irk

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