В Австралии представили напечатанную на 3D-принтере капсулу для эвтаназии

Новая капсула уже прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Сообщается, что ее внутреннее пространство заполняется азотом, быстро снижая уровень кислорода до 1 % с 21 %. Человек, использующий её, будет чувствовать себя немного дезориентированным. Все это занимает около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, недостатка кислорода и углекислого газа соответственно.Критики уже сравнили ее с газовой камерой.Также пользователям не понравился "Гламурный вид" капсулы. Многие считают, что это приведет к всплеску самоубийств.