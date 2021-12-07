Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Австралии представили напечатанную на 3D-принтере капсулу для эвтаназии

В Австралии представили напечатанную на 3D-принтере капсулу для эвтаназии
Новая капсула уже прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Сообщается, что ее внутреннее пространство заполняется азотом, быстро снижая уровень кислорода до 1 % с 21 %. Человек, использующий её, будет чувствовать себя немного дезориентированным. Все это занимает около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, недостатка кислорода и углекислого газа соответственно.

Критики уже сравнили ее с газовой камерой.

Также пользователям не понравился "Гламурный вид" капсулы. Многие считают, что это приведет к всплеску самоубийств.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из
В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов
В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов
В Китае начнут платить людям с положительным тестом на коронавирус
В Китае начнут платить людям с положительным тестом на коронавирус
Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют отношения к реальности
Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют
В Австралии представили напечатанную на 3D-принтере капсулу для эвтаназии
В Австралии представили напечатанную на 3D-принтере капсулу для
На Xbox можно будет устанавливать в качестве фона изображения из Microsoft Edge
На Xbox можно будет устанавливать в качестве фона изображения из
10+ игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках демо-версий
10+ игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках демо-версий
Миссии в Halo Infinite нельзя будет проходить повторно
Миссии в Halo Infinite нельзя будет проходить повторно
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Вестсайдская история". Среди гостей — Алика Смехова, Марина Зудина, Зара
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Вестсайдская
20 самых изощренных наказаний для детей
20 самых изощренных наказаний для детей
Белоруссия объявила об ответных санкциях по отношению к Западу
Белоруссия объявила об ответных санкциях по отношению к Западу
Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза
Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн

Еще по теме

Создана машина для безболезненной смерти
"Доктор Смерть" разработал капсулу для самоубийства
Ученые выяснили, что мыши умеют определять уровень кислорода по запаху
На Земле стало меньше кислорода почти на 1%