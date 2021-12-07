В Bitwise усомнились в способности биткоина достичь $100 000 до конца года

После недавнего обвала биткоин вряд ли успеет обновить максимумы до конца 2021 года и добраться до отметки $100 000. Такое мнение главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хуган высказал в интервью Bloomberg.

«$100 000 к концу года — трудный для реализации прогноз. [...] Я думаю, этот уровень может стать целью на 2022 год», — отметил топ-менеджер управляющей цифровыми активами компании.

По его мнению, драйвером будет растущая поддержка со стороны институционалов. Для этого есть «фундаментальные движущие силы», подчеркнул Хуган.

В 2022 году он предсказал «взрыв активности, основанный на Ethereum» и решениях первого уровня, либо нацеленных на улучшение базового протокола. Представитель Bitwise отметил секторы DeFi, NFT, Web 3.0 и метавселенные, а также растущий потенциал альткоинов.

«Инвесторы будут смотреть на Ethereum, Solana или Polygon. Они начинают понимать, что криптовалюта — нечто большее, чем просто биткоин», — допустил Хуган.

На момент написания цифровое золото торгуется на отметках выше $51 200. За последние сутки актив подорожал на 6,4%, согласно CoinGecko.

Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Ранее автор модели Stock-to-Flow PlanB признал несостоятельность собственного «наихудшего» сценария, согласно которому курс первой криптовалюты должен был достигнуть в ноябре $98 000. До этого аналогичное мнение высказали аналитики Huobi.

Напомним, инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.

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