В ЦБ увидели угрозу потери человеком контроля над своей жизнью из-за метавселенных

Вадим Карасев

Обмен персональных данных на возможность получить базовые товары и услуги в рамках экосистем и метавселенных может привести к тому, что человек потеряет возможность управлять своей жизнью, предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если у нас будет мир экосистем, и, значит, метавселенных, которые только в обмен на твои данные дают тебе возможность удовлетворять даже базовые жизненные потребности, только в обмен на это, человек теряет уже в этом отношении возможность управлять свой жизнью", - отметила она выступая на форуме Finopolis.

По её словам, люди сейчас легко относятся к передаче своих данных в обмен на некоторую дополнительную услугу. Если личная информация понадобится при получении доступа к базовым товарам и потребностям - лишь тогда это вызовет у граждан больше вопросов.

Если вы данные предоставляете в обмен на доступ к базовым товарам и услугам - к базовым, не к дополнительным удобствам, - то это будет вызывать, конечно, больше вопросов у людей.

Ранее Ruposters писал, что в ЦБ предупредили о рисках из-за создания экосистем.