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В «Единой России» предложили усилить роль профсоюзов в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

В «Единой России» предложили усилить роль профсоюзов в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

12:33  Автор: Анна Шушкина



Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области послужила катализатором для дополнительного общественного обсуждения трудового законодательства. В связи с этим депутаты предлагают усилить охрану труда шахтёров. Об этом сказал замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы 7 декабря.  

Исаев напомнил, что в связи с произошедшей трагедией в Кемеровской области президент провёл совещание и дал ряд важных поручений.

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«Многие вопросы будут урегулированы в Трудовом кодексе, а целый ряд вопросов — в отраслевом соглашении. Но для того, чтобы отраслевое соглашение действовало, необходимо, чтобы его признавали и соблюдали все», — сказал депутат.

На сегодняшний день некоторые работодатели относятся к отраслевым соглашениям как к чему-то факультативному, отметил он. «И поэтому мы договорились с министерством, что внесём изменения в закон, чтобы укрепить позиции соглашения как генерального, так отраслевых и коллективных договоров, в том числе дав право контролировать исполнение этих соглашений не только сторонам социального партнёрства, но и Рострудинспекции», — сказал парламентарий.

Депутаты, по его словам, также намерены серьёзно усилить полномочия профсоюзов по контролю за соблюдением прав работников. «На сегодняшний день Трудовой кодекс позволяет, например, работникам отказываться с сохранением зарплаты от работы в том случае, если условия труда угрожают их жизни и здоровью. Но кто знает об этом праве?», — сказал он.

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Поэтому здесь необходима серьёзная разъяснительная работа профсоюзов, необходимо, чтобы с профсоюзами считались работодатели, добавил Исаев.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. По факту задымления шахты было возбуждены уголовные дела о халатности и о нарушении промышленной безопасности.

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#работа #происшествия


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По материалам: pnp.ru

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