В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина

Деятельность по добыче криптовалют связана с высоким уровнем риска. Об этом заявила вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян в интервью юристу Анне Костыре.

Авакян отметила, что в настоящее время в РФ отсутствует закон о майнинговой деятельности и не приняты правила налогообложения цифровых финансовых активов.

"[В этой связи] осуществлять майнинг на территории РФ возможно при наличии правильно выстроенного комплаенс-менеджмента, с четким пониманием возникающих и будущих рисков", – заявила вице-президент ФПА.

Она также посоветовала заранее подготовить обоснования законности происхождения денежных средств, на которые осуществляется добыча криптовалют.

Напомним, в ноябре представители нескольких министерств поддержали инициативу по регулированию майнинга как вида предпринимательской деятельности.

В свою очередь Банк России выступил против любых «инициатив, способствующих появлению денежных суррогатов».

На данный момент майнинг в РФ не запрещен, но его регулирование не прописано.