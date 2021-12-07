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В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина

В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина


Деятельность по добыче криптовалют связана с высоким уровнем риска. Об этом заявила вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян в интервью юристу Анне Костыре.


Авакян отметила, что в настоящее время в РФ отсутствует закон о майнинговой деятельности и не приняты правила налогообложения цифровых финансовых активов.


"[В этой связи] осуществлять майнинг на территории РФ возможно при наличии правильно выстроенного комплаенс-менеджмента, с четким пониманием возникающих и будущих рисков", – заявила вице-президент ФПА.


Она также посоветовала заранее подготовить обоснования законности происхождения денежных средств, на которые осуществляется добыча криптовалют.


Напомним, в ноябре представители нескольких министерств поддержали инициативу по регулированию майнинга как вида предпринимательской деятельности.


В свою очередь Банк России выступил против любых «инициатив, способствующих появлению денежных суррогатов».


На данный момент майнинг в РФ не запрещен, но его регулирование не прописано.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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