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В Halo Infinite добавят в будущем возможность перепроходить миссии

В Halo Infinite добавят в будущем возможность перепроходить миссии


У студии 343 Industries большие планы по развитию игры Halo Infinite в будущем. И это касается не только нового контента, но и выпуска некоторых функций, которых не будет на релизе. Известно, что не раньше мая 2022 года в Halo Infinite добавят режим Forge и кооперативное прохождение кампании. А теперь разработчики сообщили и о планах добавить в игру возможность повторно проходить миссии.

Ранее стало известно, что в Halo Infinite нельзя повторно в рамках сюжетной кампании проходить миссии. Портал The Verge уточнил данный вопрос у сотрудников 343 Industries. Помощник креативного директора директора 343 Industries Пол Крокер заявил им, что в будущем эту функцию планируют добавить:

Мы не объявили дату [когда добавим], но над ней [функцией] работаем. […] Мы хотим, чтобы повторы работали хорошо, а когда у вас более открытая игра, все становится намного сложнее.

Мы приняли решение улучшить качество однопользовательской кампании, чтобы гарантировать, что для старта она будет настолько сильной, насколько это возможно, чтобы мы могли затем добавить другие функции.

Как отметил Пол Крокер, команде Halo Infinite нужно было «расставить приоритеты», какие функции будут доступны игрокам на старте, а какие они добавят позже.

Напомним, уже завтра, 8 декабря, игрокам станет доступна сюжетная кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. В том числе, игра сразу выходит в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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