В Ингушетии участниками программы «Земский учитель» в будущем году смогут стать семь педагогов

В Ингушетии участниками программы «Земский учитель» в будущем году смогут стать семь педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки региона Эсет Бокову.

«В этом году вакансии образовались в городах Сунжа, Карабулак, а также в предгорных селах Мужичи, Аршты, Галашки, Алхасты по специальностям «информатика», «русский язык», «физическая культура» и четыре вакансии по математике. В 2022 году будет выделена субсидия на семь вакансий, рассмотрены будут представленные вакансии по районам», – сказала Эсет Бокова.

По ее словам, общеобразовательные учреждения, расположенные в горных районах, не заявляли о потребности в педагогах в 2021 году.

«В этом году с 13 января по 15 апреля был проведен конкурсный отбор претендентов на получение единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские поселения либо города с населением до 50 тысяч человек. На официальном сайте портала «Земский учитель» было подано 59 заявок, 17 заявлений соответствовали всем требованиям», – добавила министр.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.