Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов

В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов

В Иркутске по решению суда конфисковали в пользу государства 3 300 долларов США (около 245 тысяч в рублевом эквиваленте). Ранее при попытке незаконного вывоза таможенники изъяли валюту у гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба Иркутской таможни. Было возбуждено и направлено в суд дело об административном правонарушении по статье16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Незадекларированные деньги обнаружили при таможенном контроле багажа пассажира авиарейса из Иркутск — Ташкент. Всего в дорожной сумке нарушителя было 13 300 долларов США (133 денежные купюры, достоинством 100 долларов каждая). Мужчина «забыл» внести всю валюту в таможенную декларацию и отправился по «зелёному» коридору.

В соответствии с действующим законодательством, физические лица при перемещении наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза обязаны декларировать суммы, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Таким образом, превышение нормы вывоза без письменного декларирования составило 3 300 долларов. Мужчина пояснил, что таможенную декларацию не подавал, потому что не знал о правилах провоза принадлежащих ему денег.

Константин Пимонов, и.о. начальника таможенного поста аэропорт Иркутск Иркутской таможни:
— В ходе судебного заседания нарушитель сменил свои показания и утверждал, что искал бланк таможенной декларации, поэтому зашел в «зеленый» коридор. Однако такое объяснение не помогло избежать признания судом его вины в совершении правонарушения.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену Селиванову
Полицейские Усть-Илимска разыскивают без вести пропавшую Елену
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем 2020-м
За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов
В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона рублей
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром
Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72
Лунный посевной календарь на 2022 год
Лунный посевной календарь на 2022 год
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих «неисправных» четвероногих любимцев (15 новых фото)
«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии в Москве
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка роста»
32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по специальности «дошкольное образование»
В 2022 году в Омском педагогическом колледже № 1 удвоится выпуск по

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли кастет и электрошокер
Введены новые правила для провоза денег гражданами внутри ЕАЭС
Белорусские таможенники изъяли оружие и патроны у россиянина
Пограничный патруль на границе с Мексикой изъял из 2 машин 3 миллиона долларов