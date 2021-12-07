В Иркутске таможенники изъяли у гражданина Узбекистана незадекларированные 3,3 тысячи долларов

В Иркутске по решению суда конфисковали в пользу государства 3 300 долларов США (около 245 тысяч в рублевом эквиваленте). Ранее при попытке незаконного вывоза таможенники изъяли валюту у гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба Иркутской таможни. Было возбуждено и направлено в суд дело об административном правонарушении по статье16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Незадекларированные деньги обнаружили при таможенном контроле багажа пассажира авиарейса из Иркутск — Ташкент. Всего в дорожной сумке нарушителя было 13 300 долларов США (133 денежные купюры, достоинством 100 долларов каждая). Мужчина «забыл» внести всю валюту в таможенную декларацию и отправился по «зелёному» коридору.

В соответствии с действующим законодательством, физические лица при перемещении наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза обязаны декларировать суммы, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Таким образом, превышение нормы вывоза без письменного декларирования составило 3 300 долларов. Мужчина пояснил, что таможенную декларацию не подавал, потому что не знал о правилах провоза принадлежащих ему денег.

Константин Пимонов, и.о. начальника таможенного поста аэропорт Иркутск Иркутской таможни:

— В ходе судебного заседания нарушитель сменил свои показания и утверждал, что искал бланк таможенной декларации, поэтому зашел в «зеленый» коридор. Однако такое объяснение не помогло избежать признания судом его вины в совершении правонарушения.