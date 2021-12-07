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В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов

В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов


Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предложило предусмотреть лимиты и ограничить список эмитентов стейблкоинов банками и сервисами денежных переводов. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei.


Регулятор подготовит соответствующие предложения в 2022 году.


Инициатива возникла на фоне подготовки детального проекта цифровой йены к концу 2022 года.


Согласно изданию, под надзор FSA могут попасть операторы цифровых кошельков. Их, как и эмитентов «стабильных монет», обяжут идентифицировать личные данные пользователей и сообщать о подозрительных транзакциях для предотвращения отмывания денег.


Подобные требования могут, в частности ограничить деятельность Tether в Японии, который не имеет соответствующих лицензий.


Напомним, в ноябре один из операторов стейблкоина USD Coin (USDC) фирма Circle анонсировала запуск cтейблкоина с привязкой к японской иене. 


В августе Джереми Аллэйр заявил, что Circle станет «коммерческим криптовалютным банком с полным резервированием».


Ранее FSA приступило к обсуждению более строгих правил в отношении цифровых активов в целях защиты инвесторов. Уточненная нормативно-правовая база ожидается к середине 2022 года.


Весной Reuters сообщило о планах внедрить руководящие положения FATF для местных криптовалютных компаний. Они обяжут поставщиков виртуальных услуг предоставлять данные о транзакциях.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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