В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предложило предусмотреть лимиты и ограничить список эмитентов стейблкоинов банками и сервисами денежных переводов. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei.

Регулятор подготовит соответствующие предложения в 2022 году.

Инициатива возникла на фоне подготовки детального проекта цифровой йены к концу 2022 года.

Согласно изданию, под надзор FSA могут попасть операторы цифровых кошельков. Их, как и эмитентов «стабильных монет», обяжут идентифицировать личные данные пользователей и сообщать о подозрительных транзакциях для предотвращения отмывания денег.

Подобные требования могут, в частности ограничить деятельность Tether в Японии, который не имеет соответствующих лицензий.

Напомним, в ноябре один из операторов стейблкоина USD Coin (USDC) фирма Circle анонсировала запуск cтейблкоина с привязкой к японской иене.

В августе Джереми Аллэйр заявил, что Circle станет «коммерческим криптовалютным банком с полным резервированием».

Ранее FSA приступило к обсуждению более строгих правил в отношении цифровых активов в целях защиты инвесторов. Уточненная нормативно-правовая база ожидается к середине 2022 года.

Весной Reuters сообщило о планах внедрить руководящие положения FATF для местных криптовалютных компаний. Они обяжут поставщиков виртуальных услуг предоставлять данные о транзакциях.



