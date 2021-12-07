В Китае начнут платить людям с положительным тестом на коронавирус

Многие люди не доверяют статистике. Особенно, когда речь заходит о приросте заболевших от коронавируса. В Китае власти города Харбин фиксируют менее 10 случаев в день, поэтому они заподозрили, что люди просто помалкивают и боятся сообщать о том, что подхватили COVID-19. В итоге было решено не закручивать гайки, а наоборот - "раскрутить" их. Власти города заявили, что будут выплачивать 1570 долларов каждому, кто сдаст тест и получит положительный результат, пишет Insider."Мы советуем жителям принимать к сведению новости о том, где появляются положительные случаи COVID-19. Если вы проявляете симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, потеря обоняния или вкуса, боли в мышцах или диарея, не занимайтесь самолечением. Наденьте маску и отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите нам, куда вы ездили и с кем контактировали", - говорится в уведомлении властей.