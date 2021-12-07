В Москве началась VI Международная олимпиада мегаполисов

В Москве началась VI Международная олимпиада мегаполисов, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Всего в олимпиаде примут школьники более чем из 30 городов мира.

«В соревновании участвуют ведущие мегаполисы мира, среди которых Москва занимает одно из лидирующих мест. Восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на всероссийской и международных олимпиадах. Столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает в том числе обучение в предпрофессиональных классах, например в инженерных или ИТ-классах. Там ребята углубленно изучают профильные предметы, в числе которых физика, химия, математика, информатика, по которым школьники и будут соревноваться в олимпиаде», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Соревнование пройдет в распределенном формате: участники будут выполнять задания, не покидая своих стран.

Школьникам в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших городов и столиц мира предстоит сразиться в знаниях по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике. Каждый город представит команда до восьми человек (по два на дисциплину).

Итоги олимпиады подведут 13 декабря.