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В Новосибирске на площадке центра «IТ-куб» 11 декабря пройдет региональный хакатон по робототехнике

В Новосибирске на площадке центра «IТ-куб» 11 декабря пройдет региональный хакатон по робототехнике

В Новосибирске на площадке центра «IТ-куб» Минпросвещения России 11 декабря пройдет региональный хакатон по робототехнике VEX ROBOTS, сообщает Министерство образования Новосибирской области. 

«IТ-куб» открыт на базе МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17». Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Целью хакатона является развитие личности обучающихся, делающих первые шаги в области технического творчества, для реализации их творческого потенциала.

Выполнять задания и программировать роботов участники будут с помощью онлайн-платформы. Задание будет озвучено в день проведения мероприятия.

«К участию в хакатоне допускаются команды средних общеобразовательных учреждений, домов детского творчества, центров цифрового образования детей «IТ-куб», детских технопарков «Кванториум», центров образования «Точка роста» г. Новосибирска и Новосибирской области первого года обучения по робототехнике, состоящие из двух обучающихся 2008-2010 года рождения. От образовательной организации может быть выставлена только одна команда. Хакатон проводится в формате онлайн», – сказала директор гимназии Нина Кляшторная.

Региональный хакатон по робототехнике VEX ROBOTS проводится в рамках реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров цифрового образования детей «IТ-куб», школьного технопарка «Кванториум», центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», созданных на базе образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, в 2021 году.  

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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