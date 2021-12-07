В Подмосковье с 6 по 10 декабря пройдут уроки по повышению функциональной грамотности обучающихся

В Подмосковье с 6 по 10 декабря во всех муниципалитетах пройдут мероприятия, направленные на повышение функциональной грамотности обучающихся, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Будут проведены открытые уроки с использованием заданий по модели международного исследования PISA, мастер-классы совместно с представителями банков, организованы экскурсии в музеи и на предприятия Московской области, запланированы обучающие сессии для педагогов по вопросам читательской, математической и естественно-научной грамотности. Ребята будут создавать стенгазеты, решать разнообразные практические кейсы, расширять свои знания по финансовой грамотности», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В мероприятиях примут участие все педагогическое сообщество и специалисты методических служб Подмосковья.