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В России проходит акция «Тотальный тест «Доступная среда»

В России проходит акция «Тотальный тест «Доступная среда»

3 декабря стартовала всероссийская акция в сфере инклюзии «Тотальный тест «Доступная среда», инициированная Общероссийским народным фронтом.

В течение недели специалисты в области доступной среды и создания безбарьерного пространства пройдут тестирование, по итогам программы будут сформированы рейтинги по уровням вовлеченности и знаний сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти и их подведомственных организаций.

Кроме того, акция призвана повысить уровень информированности россиян о проблемах и потребностях социально уязвимых категорий населения.

Тестирование проводится в формате онлайн до 10 декабря.

Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

В 2020 году «Тотальный тест «Доступная среда» был организован на площадке ОНФ и стал самым массовым онлайн-событием во время Декады инвалидов в России: в мероприятии приняли участие более 100 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации. В 2021 году проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Средний результат среди участников теста – 60% правильных ответов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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