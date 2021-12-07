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В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE

В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE

В Салехарде стартовал форум молодых лидеров Арктического совета ICE, сообщает телерадиокомпания «Надым». 

Также открылся форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север».

«Рад приветствовать на Ямале самых активных, самых творческих молодых людей со всего большого Севера. Арктика – наш общий дом. Здорово, что есть площадки, где мы обсуждаем ее развитие. Ведь именно вам в дальнейшем определять ее будущее», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Российская Федерация с июня текущего года по 2023 год является председателем Арктического совета. Председательство России проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики».

План председательства России в Арктическом совете включает 116 мероприятий в 11 регионах России. Запланированы форумы, конгрессы, студенческие саммиты, круглые столы, чемпионат профессионального мастерства, научно-практические конференции и экспедиции. Организаторы мероприятий – федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации, бизнес-структуры.

Задача Форума молодых лидеров стран Арктического совета – наладить сотрудничество между молодежью России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США. Он включен в План основных мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете на 2021–2023 годы.

В числе организаторов форума – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Окружной департамент молодежной политики и туризма, Департамент внешних связей автономного округа, Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – Арктический совет».

# Общество
По материалам: edu.ru

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