В столице открылась регистрация на «Зимний турнир большого города» по киберспорту, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Состязания организованы Московским центром «Патриот.Спорт».

«Московский центр «Патриот. Спорт» поддерживает увлечение жителей столицы киберспортом. Два года назад мы создали Киберспортивную школьную лигу, объединяющую все школьные онлайн-чемпионаты. А в этом году решили запустить «Турниры большого города», в которых могут участвовать не только школьники и студенты колледжей, но и все москвичи. Это придает увлечению компьютерным спортом дополнительный воспитательный эффект: совместное участие в виртуальных баталиях помогает людям разных поколений найти общие интересы, лучше понять друг друга. У участников развиваются не только спортивные и IT-компетенции, но и такие качества, как лидерство и стремление к победе, взаимовыручка и умение работать в команде, находить общий язык с другими игроками», – подчеркнул директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Участники «Зимнего турнира большого города» будут соревноваться в девяти киберспортивных дисциплинах разных жанров. Это компьютерные Dota 2, League of Legends, Valorant, World of Tanks и мобильные World of Tanks Blitz, PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile), Standoff 2, Mobile Legends: Bang Bang и Brawl Stars.

Регистрация на турнир продлится до 26 декабря. Соревнования пройдут с 10 января по 6 февраля 2022 года в два этапа.

Первый «Турнир большого города» прошел в сентябре 2021 года. В нем приняли участие более 20 тысяч москвичей, а онлайн-трансляции матчей посмотрели свыше 800 тысяч человек.