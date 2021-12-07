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«Вакцинация» потеснила «криптовалюту» в перечне популярных слов 2021 года

«Вакцинация» потеснила «криптовалюту» в перечне популярных слов 2021 года


"Криптовалюта" и "биткоин" не сумели войти в тройку лидеров в рейтинге наиболее популярных слов 2021 года среди пользователей соцсетей. Об этом сообщили специалисты компании Brand Analytics.


Аналитики проанализировали 874 млрд слов в 52,2 млрд русскоязычных постов, опубликованных в различных социальных медиа с января 2020 года по ноябрь 2021 года. В расчет брали только термины, упоминание которых выросло как минимум вдвое по сравнению с прошлым годом.


Первые четыре места в рейтинге заняли слова, связанные с пандемией COVID-19.


Данные: Brand Analytics.

Словом 2021 года в русскоязычных соцсетях стала "вакцинация" – его упомянули в 33,5 млн сообщений. Это почти в шесть раз чаще, чем в 2020 году.


Следом идут "вакцина" – 27,1 млн постов, "прививка" – 25,2 упоминаний и "ковид" – 18,7 публикаций. О каждом из терминов стали писать в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом.


На пятом месте оказалась "криптовалюта" с 14,6 млн сообщений, обойдя "спутник" с 13,4 млн. Количество постов на эту тему выросло в 3,7 раз.


На седьмом месте оказался "биткоин" с четырехкратным ростом и 10 млн упоминаний.


Также в Топ-10 вошли "мигрант", "госуслуги" и "талибы" (движение признано запрещенной в РФ террористической организацией).


Напомним, в ноябре аналитики Brand Analytics назвали самые популярные криптовалюты среди российских пользователей соцсетей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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