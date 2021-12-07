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Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы компенсации вкладов

Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы компенсации вкладов


Криптовалютных инвесторов могут исключить из Схемы выплат компенсаций вкладчикам финансовых организаций (FSCS) в Великобритании. Соответствующее предложение содержится в документе FCA, представленном для общественных консультаций.


«FSCS может быть сосредоточена на основных продуктах, которые с большей вероятностью соответствуют потребностям обычных инвесторов. [...] Неосновные инструменты вроде криптоактивов, ценных бумаг, не прошедших листинг, или нерегулируемых схем коллективного инвестирования при определенных обстоятельствах могут быть исключены из зашиты FSCS», — говорится в документе. 


В случае банкротства лицензированной в Великобритании финансовой организации программа FSCS предусматривает выплаты до $112 700 на каждого пострадавшего клиента. 


Схема финансируется за счет участвующих в ней компаний, поэтому FCA стремится снизить расходы. Согласно документу, за последние десять лет совокупные сборы выросли в три раза — с ~$312 млн до ~$951 млн в год.


Регулятор также ставит под сомнение право состоятельных или опытных инвесторов запрашивать компенсации.


FCA намерено собирать общественные мнения до 4 марта 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что по итогам консультаций от многих предложений могут отказаться. 


Управление неоднократно предупреждало о рисках инвестиций в криптовалюты. В сентябре исполнительный директор Никхил Рати завил, что вкладчики в соответствующие продукты «должны быть готовы потерять все свои деньги».


Ранее ведомство насчитало в стране 2,3 млн криптоинвесторов.


В сентябре FCA предупредило об усилении регулирования криптоиндустрии.


Напомним, в Банке Англии назвали коллапс биткоина «правдоподобным сценарием».



dp21-5 by ForkLog on Scribd

# Экономика
По материалам: ForkLog

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