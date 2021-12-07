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Ветер до 20 метров в секунду и метель ожидаются в Иркутской области 8 декабря

Ветер до 20 метров в секунду и метель ожидаются в Иркутской области 8 декабря

Синоптики Приангарья прогнозируют на 8 декабря днем местами по области усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, снег, метели, местами в северо-восточных районах ночью сильный снег, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Неблагоприятный прогноз доведен до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб. При получении предупреждения об усилении ветра возможны плановые отключения электроэнергии.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».

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По материалам: irk

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