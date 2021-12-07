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Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum

Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum


Виталик Бутерин опубликовал «вероятную дорожную карту» развития Ethereum, следуя которой сеть второй по капитализации криптовалюты сможет повысить масштабируемость, оставаясь при этом надежной и устойчивой к цензуре. Центральное место в концепции занимает технология ZK-Rollups.



По словам Бутерина, для «среднего крупного блокчейна» характерны частая генерация блоков большого размера и высокая пропускная способность («тысячи транзакций в секунду») при низкой децентрализации. Это связано с тем, что из-за размера блоков и, как следствие, эксплуатационных расходов лишь немногие ноды полноценно участвуют в их производстве.


Основатель Ethereum отметил, что Rollups повышает эффективность валидации блоков, однако не решает проблему их централизованной генерации. По его мнению, есть два возможных варианта полномасштабного внедрения технологии: либо «все перейдут» на один Rollup, либо сетевая активность будет распределена между несколькими решениями.


В первом случае необходимо, чтобы на первом уровне Ethereum реализовали шардинг, причем блокчейн должен быть способен хранить все данные доминирующего решения, распределяя их между своими сегментами. 


Данные: vitalik.ca.

«Мы получаем мир, в котором производство блоков централизованно, их проверка базируется на принципе отсутствия доверия [trustless] и децентрализована, а цензура по-прежнему предотвращается. Производителям блоков приходится обрабатывать огромное количество транзакций, поэтому на этот рынок трудно выйти, однако у них нет возможности проталкивать недействительные блоки», — заключил Бутерин.


Альтернативный сценарий предполагает, что ни один из Rollups-проектов не смог захватить большую часть сетевой активности Ethereum. В таком случае экосистема будет иметь структуру, схожую с Cosmos, то есть представленную несколькими независимыми блокчейнами. Связь между этими сегментами обеспечат кроссчейн-мосты.


«Кажется, что такой подход позволит нам получить все: децентрализованную валидацию, надежную защиту от цензуры и даже распределенное производство блоков, поскольку все Rollups малы и в них легко начать операции. Но децентрализация производства блоков может оказаться недолговечной из-за возможности междоменного MEV», — написал основатель Ethereum.


Бутерин объяснил, что архитектура, позволяющая генерировать блоки одновременно «в нескольких доменах» создает возможности для арбитража. Помимо этого, по его словам, существует риск, что производство блоков на всех доменах будут контролировать одни и те же люди.


Возможности междоменного MEV. Данные: vitalik.ca.

Основатель Ethereum добавил, что возможными решениями могут быть «механизм аукциона на добычу блоков», имплементация «каналов обхода цензуры» (censorship-resistant bypass channels) в Rollups или их комбинация. Все предложения предполагают реализацию PBS в основной сети.


По словам Бутерина, блокчейн ETH «открыт для всех вариантов», поскольку его дорожная карта ориентирована на Rollups. Поэтому его сторонникам «не нужно выбирать победителей». Он также подчеркнул, что эта технология потребует «годы доработок и аудитов».


Ранее основатель второй по капитализации криптовалюты представил дорожную карту развития решений второго уровня на базе технологии Rollups для Ethereum.


Напомним, 9 декабря в сети Ethereum состоится хардфорка Arrow Glacier, в ходе которого отсрочат активацию «бомбы сложности» до мая 2022 года.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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