ВОЗ рекомендовала не переливать пациентам с COVID-19 плазму крови переболевших

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:47 Автор: Кристина Стащенко

При лечении пациентов с коронавирусом следует отказаться от переливания им плазмы крови переболевших, говорится в обновленной рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно [переливание кровяной плазмы] не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени», — говорится в сообщении.

Также в ВОЗ подчеркнули, что переливать плазму выздоровевших не рекомендуется тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме, а также тяжелобольным и находящимся в критическом состоянии.

Данные выводы были сделаны после анализа результатов 16 исследований, проведённых с участием 16 236 пациентов.





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Ранее сообщалось, что микробиологи обнаружили связь между лечением плазмой и мутациями COVID-19.

Так, исследователи из Кембриджского университета в течение 102 дней наблюдали за течением коронавируса у пациента, который получал плазму с антителами. Несмотря на помощь, пациент с ослабленным иммунитетом из-за ранее перенесенного онкозаболевания, умер.

По мнению профессора микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, плазма с антителами могла повлиять на вирус и подтолкнуть его к мутированию. «Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — пояснил учёный.

#коронавирус #здоровье

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