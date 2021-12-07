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ВОЗ рекомендовала не переливать пациентам с COVID-19 плазму крови переболевших

ВОЗ рекомендовала не переливать пациентам с COVID-19 плазму крови переболевших

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:47  Автор: Кристина Стащенко



При лечении пациентов с коронавирусом следует отказаться от переливания им плазмы крови переболевших, говорится в обновленной рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

«Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно [переливание кровяной плазмы] не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени», — говорится в сообщении. 

Также в ВОЗ подчеркнули, что переливать плазму выздоровевших не рекомендуется тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме, а также тяжелобольным и находящимся в критическом состоянии. 

Данные выводы были сделаны после анализа результатов 16 исследований, проведённых с участием 16 236 пациентов. 


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Ранее сообщалось, что микробиологи обнаружили связь между лечением плазмой и мутациями COVID-19.

Так, исследователи из Кембриджского университета в течение 102 дней наблюдали за течением коронавируса у пациента, который получал плазму с антителами. Несмотря на помощь, пациент с ослабленным иммунитетом из-за ранее перенесенного онкозаболевания, умер.

По мнению профессора микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, плазма с антителами могла повлиять на вирус и подтолкнуть его к мутированию. «Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — пояснил учёный.



#коронавирус #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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