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Вышел финальный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом

Вышел финальный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом

Warner Bros. Pictures представила финальный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях.


В ролике показывается, как к Нео и Тринити начинают возвращаться воспоминания — в трейлере показаны события из первой части франшизы. В новой части пара вернулась в Матрицу, но их память оказалась стерта.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Лана Вачовски. Помимо Ривза и Мосс, в картине также снялись Приянка Чопра, Нил Патрик Харрис, Кристина Риччи, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт-Смит и другие.

В широкий прокат фильм выйдет 16 декабря.



Кэрри-Энн Мосс в фильме "Матрица: Воскрешение"
Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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